Верховный суд РФ рассмотрел дело 85-летнего жителя Уфы, который 13 лет отсидел за преступление, к которому не имел ровным счетом никакого отношения.

Фаткуллу Исхакова обвинили и отправили в тюрьму за покушение на убийство двух девушек.

ЧП случилось 50 лет назад. Мужчину в милиции пытали, заставляя взять на себя вину в покушении на девушек. Освободившись, мужчина решил снова попытаться восстановить справедливость, он добился пересмотра дела только в 90-х годах, а 2012 году нашелся и настоящий преступник, который во всем сознался, ранее он был свидетелем по делу.

Президиум ВС РФ отменил некоторые судебные акты. Фаткулла Исхаков надеялся, что сегодня, спустя долгие годы, Верховный суд России оправдает его. В настоящее время суд вынес решение направить дело в Шестой кассационный суд, где примут окончательное решение.