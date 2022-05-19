Во время последней атаки ВСУ на приграничный поселок Теткино (Курская область) погиб человек. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным "Известий", погибший был водителем фуры, которая доставляла сырье на завод, именно по данному предприятию ВСУ нанесли несколько ударов. Есть раненые, им оказывается помощь.

В данный момент на месте работают оперативные службы.