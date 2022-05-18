В Казани пьяный водитель-дальнобойщик устроил серьезную аварию. Случилось это на улице Беломорская минувшей ночью. Дальнобойщик с 20-летним стажем вождения большегрузов сел за руль своей легковушки в состоянии алкогольного опьянения. Его "девятка" при попытке владельца сдать назад въехала в стоящую у края проезжей части машину. Транспортное средство оказалось серьезно поврежденным.

За вождение в нетрезвом виде устроившего ДТП водителя могут лишить водительских прав, что автоматически в его случае означает лишения работы - водить большегрузы он больше не сможет, пока не вернет права, отмечает "Татарстан-24".