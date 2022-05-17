В Грозном девушка хотела сделать фото с ручным медвежонком. Но зверь внезапно вцепился девушке в лицо так сильно, что оторвать его смогли только втроем. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В Государственной Думе уже отреагировали на происшествие:

"Обязательно будем реагировать. Нарушен закон. Содержание таких животных сегодня запрещено. Нельзя диких животных держать в условиях, которые для этого не предназначены. Они могут находиться только в специализированных учреждениях, имеющих лицензию, где априори не допустим никакой контакт с посторонними и уж тем более контактные фотосессии. Такие фотосессии – это незаконный бизнес. А с учетом того, что там еще и пострадала эта девушка, это может быть квалифицировано уже не только как нарушение правил содержания животных, но и причинение вреда по неосторожности, это уже уголовная статья", — подчеркнул депутат, автор закона о защите животных Владимир Бурматов.

В чеченской полиции рассказали, что никаких жалоб по поводу укуса медвежонка не поступало.