Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал предложения работодателей и выяснил, кому в Казани готовы платить от 100 тысяч рублей.

По данным на май 2022 года, такую зарплату готовы дать программисту 1С. Обязательное требование - опыт работы работы не менее 3 лет. При этом специалист может зарабатывать свои 100 тысяч удаленно.

На такую же зарплату могут рассчитывать менеджеры по продажам с опытом в продажах и знанием устройства автомобилей.

На 80 тысяч в месяц могут рассчитывать и руководители отдела продаж.75 тысяч предлагают управляющему рестораном.