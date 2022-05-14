Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» покинул Казань

Сегодня, 13 мая, казанцы, которые пользовались каршеринговым сервисом "Яндекс.Драйв" пришло сообщение о прекращении своей деятельности в столице Татарстана, сообщает Татар-информ.

Сервис поблагодарил жителей Казани за то, что пользовались их услугами. Также они пригласили их в другие города, где «Яндекс.Драйв» еще работает: Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Недавно пользователи стали замечать, что машин в городе этой компании практически не осталось.

Пока не известно временно ли ушла компания, или окончательно. Причины и подробности такого решения неизвестны.