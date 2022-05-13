Придется посидеть дома: Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал грозы и порывистый ветер в выходные

В выходные дни в Татарстане будет дождливая и холодная погода. Об этом говорят синоптики. Потепления пока не наблюдается.

В субботу, 14 мая, погодные условия будут неустойчивая, возможны дожди в некоторых районах республики, скорость ветра будет достигать до 16 м/с. Сегодня ночью температура воздуха 5..10°, днем воздух прогреется до 15..20°.

В воскресенье, 15 мая, по республике пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью будет также 5-10 градусов выше нуля, днем ожидается от 14 до 19°.