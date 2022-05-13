Началось все с массажа: Российского военнослужащего обвинили в сексуальном насилии над дочерьми

На Сахалине возбуждено уголовное дело против российского военнослужащего за домогательства к двум родным дочерям. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Сахалин.Инфо».

Как сообщает издание, мужчину обвиняют в совершении преступлений по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По предварительным данным, осенью прошлого года старший сержант начал делать массаж дочери-пятикласснице, при этом совершая действия сексуального характера. В ноябре мужчина надругался над девочкой.

Уже в мае 2022 года он начал приставать к девочке помладше, но ей удалось вырваться и убежать. Младшая дочь все рассказала своей маме. Женщина сразу обратилась в полицию и мужчину задержали.

Сейчас расследование продолжается.