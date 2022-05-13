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Фото: pixabay.com

Началось все с массажа: Российского военнослужащего обвинили в сексуальном насилии над дочерьми

13.05.2022, 12:22 114 prokazan.ru

На Сахалине возбуждено уголовное дело против российского военнослужащего за домогательства к двум родным дочерям. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Сахалин.Инфо».

Как сообщает издание, мужчину обвиняют в совершении преступлений по статье 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По предварительным данным, осенью прошлого года старший сержант начал делать массаж дочери-пятикласснице, при этом совершая действия сексуального характера. В ноябре мужчина надругался над девочкой.

Уже в мае 2022 года он начал приставать к девочке помладше, но ей удалось вырваться и убежать. Младшая дочь все рассказала своей маме. Женщина сразу обратилась в полицию и мужчину задержали.

Сейчас расследование продолжается.

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Подъехал на машине и требовал сесть в нее: Ищут лжеполицейского, пытавшегося похитить детей
11:54, 04.05.2022
В ходе спецоперации на Украине умер командир танкового взвода из Татарстана
10:08, 04.05.2022
26-летнего хоккеиста застрелили из ружья в баре
09:44, 04.05.2022
Суперсемейка: муж, жена и дочь жестоко избили хозяйку собачьего приюта
09:29, 04.05.2022
Иммунолог заявил, что в России уже началась новая волна коронавируса, пока скрытая
00:01, 04.05.2022
Российский депутат от ЛДПР, разозлившись на жену, избил пенсионера и журналиста
14:47, 03.05.2022
Дачница получила тяжелые ожоги при взрыве газового баллона
12:43, 03.05.2022
Вячеслав Володин назвал дату начала распада Украины
11:41, 03.05.2022
Россияне назвали необходимый для счастья размер заработка в месяц
05:00, 03.05.2022
Полыхал вместе с травой: В сгоревшем поле обнаружен труп
05:00, 01.05.2022
Жестоко зарезали всех: тела женщины и двоих детей нашли в жилом доме
01:00, 01.05.2022
Продюсер «Диверсанта» рассказал, как для фильма воскрешали покойного Владислава Галкина
20:00, 30.04.2022
Вооруженный мужчина взял в заложники своего 3-летнего сына
15:06, 30.04.2022
Стало известно о гибели на Украине еще пятерых выпускников Казанского танкового училища
14:45, 30.04.2022
«Космическая предъява»: «Роскосмос» потребовал от Зиганшина 675 миллионов рублей
12:28, 30.04.2022
Мертвого младенца нашли в квартире жилого дома
11:49, 30.04.2022
Лавров в ответ на обвинения России рассказал анекдот про эстонский зоопарк
10:32, 30.04.2022
Гуляющего в одиночестве пятилетнего малыша нашли среди ночи на улице
10:18, 30.04.2022
Власти проводят проверку после появления фото с ребенком, который тянет миску из-за решетки
09:35, 30.04.2022
Житель ЛНР рассказал о страшной смерти сына после заточения в концлагере Айдара*
09:22, 30.04.2022
Женщину, которая покинула «Азовсталь» с семьей, заподозрили в сходстве со снайпершей
05:00, 30.04.2022
Профессор-медик заявила, что в РФ может начаться холера из-за ситуации на Украине
00:01, 30.04.2022
Директор гимназии, в которой нашли мертвую восьмиклассницу, рассказала о ее предсмертной записке
20:00, 29.04.2022
Вернулся из командировки раньше: мужчина зарезал голую жену на улице за ее измену
16:16, 29.04.2022
Решил, что он хозяин жизни: бизнесмен несколько лет насиловал девять мальчиков-сирот
15:52, 29.04.2022
ФСБ впервые опубликовала показания личного пилота Гитлера: что сказал фюрер перед суицидом?
10:44, 29.04.2022
Женщина зарубила бывшего мужа и закопала останки в огороде
10:32, 29.04.2022
Женщина цинично обокрала свою слепую подругу
10:16, 29.04.2022
Женщина 21 год скрывала, что убила 11-летнего сына ради сожителя
09:08, 29.04.2022
Изо рта пошла пена: восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки
08:57, 29.04.2022
Группа «Би-2» в последний момент отменила концерт из-за баннера «Za президента»
08:48, 29.04.2022
В круге первом и Высший пилотаж: на 51-м году жизни скончался актер Сергей Карякин
05:00, 29.04.2022
Врач заявила, что привычка заправлять кровать может быть опасной для здоровья
01:00, 29.04.2022
Польша решила воспользоваться ситуацией и захватить Западную Украину
00:01, 29.04.2022
Российский стример Ofset умер прямо во время игры в Escape from Tarkov
20:00, 28.04.2022
Полиция поставила на учет 11-летнего мальчика за дискредитацию ВС РФ
19:00, 28.04.2022
Подполковник ЛНР раскрыл, почему ВСУ не забирают тела своих погибших военных
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
17:01, 28.04.2022
Мужчина очнулся в реанимации, схватил нож и напал на медиков в больнице: застрелили при задержании
16:07, 28.04.2022
В Саратовской области потерпел крушение вертолет «Ансат», произведенный в Казани
15:30, 28.04.2022
Мужчина жестоко избил случайного прохожего и отрезал ему уши
15:17, 28.04.2022
Дмитрий Песков рассказал, как Путин будет проводить майские праздники
11:30, 28.04.2022
Мужчина убил мать, расчленил тело и спрятал голову, руки и документы в лесу
11:10, 28.04.2022
Женщина, которая по-пьяни положила голову на рельсы, отсудила у РЖД 50 тысяч
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Депутат Госдумы от Татарстана Ямпольская призвала отменить писателей Акунина, Глуховского и Быкова
10:05, 28.04.2022
Кость прошла прямо в сердце: женщина умерла, поев рыбы
09:38, 28.04.2022
Получите за шлагбаум: разгневанный бывший военный обстрелял и спалил машины чиновников
05:00, 28.04.2022
Врач назвал смертельно опасную травму, которую можно получить на даче
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Восемь школьниц госпитализированы с отравлением моющим средством
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
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Мать выбросила тело убитого ею младенца в общественный туалет
16:24, 27.04.2022
Против знатока Что? Где? Когда? Аскерова Следком возбудил дело о реабилитации нацизма
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Мать утопила своего семилетнего сына в ванне
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Юная девушка попала под следствие за секс со школьником на протяжении 1,5 лет
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Председатель Счетной палаты Кудрин рассказал, какой будет инфляция в 2022 году в России
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Порвала за секунды: 12-летняя школьница погибла после нападения овчарки
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Знакомая ульяновского стрелка рассказала, что его с детства все обижали
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В России поймали банду спортсменов-коллекторов, которые скатились до убийства должника
08:52, 27.04.2022
Можно подать уже сейчас: на Госуслугах досрочно открыли форму заявлений на новую путинскую выплату
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В ряде российских областей ночью сработали системы ПВО
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Если потеют ладони - срочно к врачу: медик рассказала об опасности такого симптома
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Военный убил подругу и на нее, уже мертвую, оформил несколько кредитов
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Целился в рабочих: пять человек пострадали при взрыве гранаты в городском парке
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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В подъезде многоэтажного дома прогремел взрыв
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Взрыв газа в доме, разрушивший несколько квартир, мог быть попыткой скрыть убийство
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О продлении майских каникул и смерти Жириновского: Главное на 6 апреля
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Тело зарезанной молодой девушки нашли во дворе жилого дома
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Обязательная ревакцинация, ДТП с 9 погибшими и санкции от Японии: Главное на 18 марта
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Двое мальчиков-младшеклассников стали жертвами педофила
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Мужчина с порезанными ногами умер в машине скорой помощи
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Компания Epic Games прекратила продажу видеоигр в России
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Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
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Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
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Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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По больнице разгуливал врач с автоматом
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью