В Казани 14-15 мая во время марафона ограничат движение по центральным улицам: Где и во сколько?

В Казани в связи с «Казанским марафоном» будет ограничено движение транспорта, сообщают Казанские ведомости со ссылкой на ГИБДД УМВД России по столице РТ.
Схема: kazanmarathon/vk.com
14 мая с 14:00 до 16:45
- ул. Московскую — от ул. Яхина до ул. Ташаяк,
- ул. Лево-Булачную — от ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата,
- ул. Право-Булачную — от ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк,
- Кремлевскую набережную — от ул. Саид Галеева до ул. Батурина (перекрытие одного направления движения),
- ул. Профсоюзную — от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной,
- ул. Чернышевского — от ул. Профсоюзной до ул. Лево-Булачной,
- площадь Тысячелетия — от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (приостановление двух направлений движения).
15 мая с 6:00 до 14:15 будут перекрыты:
- ул. Ташаяк — от ул. Лево-Булачной до ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения,
- Кремлевская Набережная — от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина (приостановление двух направлений движения)
- ул. Батурина — от ул. Большая Красная до ул.Кремлевская набережная (приостановление двух направлений движения)
- ул. Профсоюзная — от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная,
- площадь Тысячелетия — от Кремлевской дамбы до ул. Ташаяк (приостановление двух направлений движения)
- ул. Московская от ул. Яхина до ул. Ташаяк,
- Кремлевска дамба — от ул. Декабристов до площади Тысячилетия (приостановление двух направлений движения)
- ул. Право-Булачная — от ул. Пушкина до ул. Ташаяк,
- ул. Лево-Булачная — от ул. Ташаяк до ул. Татарстан,
- ул. Декабристов — от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольская (приостановление двух направлений движения).
15 мая с 6:30 до 11:00
- ул. Салимжанова — от ул. Пушкина до ул. Назарбаева (приостановление двух направлений движения),
- ул. Айдинова — от ул. М. Салимжанова до пер. Щербаковский (два направления),
- ул. Петербургской — от ул. Адинова до ул. Назарбаева (два направления),
- ул. Туфана Миннуллина — от ул. Тихомирнова до ул. Островского (два направления).
15 мая с 6:30 до 14:15:
ул. Татарстан — от ул. Московской до ул. Лево-Булачной, ул. Пушкина — от ул. Островского до ул. Право-Булачной (два направления).
15 мая с 7:30 до 12:45:
- ул. Подлужная — от съезда с моста Миллениум до дома №17 на ул. Подлужной (приостановление двух направлений движения),
- ул. Сибгата Хакима — от ул. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской (два направления),
- два местных проезда по ул. Амирхана — по направлению от ул. Козина до ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум»,
- съезд с ул. Чистопольской на «Ак Барс Арену» — будет перекрыто две правые полосы и внутренняя дорога вокруг стадиона,
- съезд с Ямашева к Нижнему мосту будет перекрыт с обеих сторон,
- по ул. Чистопольской — до съезда на круговое движение вокруг «Ак Барс Арены» (будут перекрыты три полосы),
- ул. Амирхана — от ул. Амирхана д.3А до моста «Миллениум»,
- мост «Миллениум» — от ул. С. Хакима до ул. Вишневского.
15 мая с 8:30 до 13:45:
- ул. Подлужная — от съезда с моста «Миллениум» до дома №17 на ул. Подлужной (приостановление двух направлений движения).
Заранее выбирайте маршруты следования, также сотрудники напоминают о выполнении предписания дорожных знаков и указаний сотрудников ДПС.