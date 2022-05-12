В Казани 14-15 мая во время марафона ограничат движение по центральным улицам: Где и во сколько?

В Казани в связи с «Казанским марафоном» будет ограничено движение транспорта, сообщают Казанские ведомости со ссылкой на ГИБДД УМВД России по столице РТ.

Схема: kazanmarathon/vk.com

14 мая с 14:00 до 16:45

ул. Московскую — от ул. Яхина до ул. Ташаяк,

ул. Лево-Булачную — от ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата,

ул. Право-Булачную — от ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк,

Кремлевскую набережную — от ул. Саид Галеева до ул. Батурина (перекрытие одного направления движения),

ул. Профсоюзную — от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной,

ул. Чернышевского — от ул. Профсоюзной до ул. Лево-Булачной,

площадь Тысячелетия — от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (приостановление двух направлений движения).

15 мая с 6:00 до 14:15 будут перекрыты:

ул. Ташаяк — от ул. Лево-Булачной до ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения,

Кремлевская Набережная — от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина (приостановление двух направлений движения)

ул. Батурина — от ул. Большая Красная до ул.Кремлевская набережная (приостановление двух направлений движения)

ул. Профсоюзная — от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная,

площадь Тысячелетия — от Кремлевской дамбы до ул. Ташаяк (приостановление двух направлений движения)

ул. Московская от ул. Яхина до ул. Ташаяк,

Кремлевска дамба — от ул. Декабристов до площади Тысячилетия (приостановление двух направлений движения)

ул. Право-Булачная — от ул. Пушкина до ул. Ташаяк,

ул. Лево-Булачная — от ул. Ташаяк до ул. Татарстан,

ул. Декабристов — от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольская (приостановление двух направлений движения).

15 мая с 6:30 до 11:00

ул. Салимжанова — от ул. Пушкина до ул. Назарбаева (приостановление двух направлений движения),

ул. Айдинова — от ул. М. Салимжанова до пер. Щербаковский (два направления),

ул. Петербургской — от ул. Адинова до ул. Назарбаева (два направления),

ул. Туфана Миннуллина — от ул. Тихомирнова до ул. Островского (два направления).

15 мая с 6:30 до 14:15:

ул. Татарстан — от ул. Московской до ул. Лево-Булачной, ул. Пушкина — от ул. Островского до ул. Право-Булачной (два направления).

15 мая с 7:30 до 12:45:

ул. Подлужная — от съезда с моста Миллениум до дома №17 на ул. Подлужной (приостановление двух направлений движения),

ул. Сибгата Хакима — от ул. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской (два направления),

два местных проезда по ул. Амирхана — по направлению от ул. Козина до ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум»,

съезд с ул. Чистопольской на «Ак Барс Арену» — будет перекрыто две правые полосы и внутренняя дорога вокруг стадиона,

съезд с Ямашева к Нижнему мосту будет перекрыт с обеих сторон,

по ул. Чистопольской — до съезда на круговое движение вокруг «Ак Барс Арены» (будут перекрыты три полосы),

ул. Амирхана — от ул. Амирхана д.3А до моста «Миллениум»,

мост «Миллениум» — от ул. С. Хакима до ул. Вишневского.

15 мая с 8:30 до 13:45:

ул. Подлужная — от съезда с моста «Миллениум» до дома №17 на ул. Подлужной (приостановление двух направлений движения).

Заранее выбирайте маршруты следования, также сотрудники напоминают о выполнении предписания дорожных знаков и указаний сотрудников ДПС.