Невролог заявил, что частые дежавю могут говорить об опухоли мозга

Руководитель Института нейропсихиатрии Научно-исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, невролог Владимир Михайлов заявил, что иногда эффект дежавю может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Дежавю – это психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или в подобном месте, однако, испытывая такое чувство, обычно не может, несмотря на его силу, связать это «воспоминание» с конкретным моментом из прошлого.

Дежавю, наверное, случалось с каждым, и если оно возникает нечасто, то не опасно.

По словам невролога, причиной дежавю могут быть переутомление, стресс, нарушения сна, а также заболевание и лихорадка. Но если человек испытывает такое состояние постоянно, это может сигнализировать о развитии опасных заболеваний.

“Прежде всего, повторяющееся дежавю может указывать на височную форму эпилепсии. В этом случае, как правило, одна и та же “картинка” или ситуация возникает постоянно. Дежавю также возникает при опухолях мозга, также чаще всего именно в височной доле”, – сказал Михайлов.

Помимо эпилепсии, дежавю может быть признаком и другого серьезного заболевания – шизофрении. Невролог рекомендует обратиться к невропатологу тем, кто испытывает дежавю по несколько раз в неделю.



