Резкий поворот: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, жизнь которых с 15 мая круто изменится

Советский и российский астролог Павел Глоба отметил, что влияние коридора затмений после 15 мая снижается, а потому два знака Зодиака получат невероятный шанс на ключевое изменение жизни. Позитивные изменения придут в их жизнь, нагрянут неожиданно, но обязательно помогут родившимся под этими знаками сделать свою жизнь лучше.

Близнецы

Для Близнецов с 15 мая наступит момент истины: откроется истинное лицо кого-то дорогого и близкого вам, кому вы верили. Вероятно, вы увидите новые достоинства человека или, наоборот, его внезапные недостатки. Глоба считает, что новая реальность заставит Близнецов внести коррективы в свою жизнь, которые непременно пойдут им на благо.

Рак

Для Раков с 15 мая начнется карусель приятных событий - предложат новую работу, подработку, появятся деньги, решатся старые проблемы, которые никак не удавалось благополучно разрешить. Как из рога изобилия на Раков польется удача во всех сферах.