11 мая 2022 года на карты "Мир" начнут перечислять новые выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщается на официальном сайте ПФР.

Принимать заявления на новые пособия, анонсированные ранее Путиным, начали с 26 апреля. С 1 мая начали регистрировать их в ПФР. И уже 11 мая на карты придут выплаты пособий сразу за два месяца - за апрель и май.

На выплату могут рассчитывать семьи, доход у которых ниже прожиточного минимума. Также необходимо соблюсти требования по имуществу.

Размер ежемесячного пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять 50% прожиточного минимума на ребенка в регионе, это базовый размер выплаты. Также он может составлять 75% прожиточного минимума или 100% в зависимости от доходов семьи.

Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка.