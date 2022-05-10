В социальных сетях появилось гневное обращение жительницы Зеленодольска, которая негодует от поведения хозяина пони, который катал детишек на народных гуляниях. Владелец животного бил пони плеткой по морде на глазах у детей и взрослых.

"Первый раз вижу, чтобы лошадь хлестали по морде... хлестал он пони раз 5. За то, что она голову не подняла, и за то, что траву хотела поесть. Рядом с ним девушка пыталась его успокоить, но он ни в какую. Также он сказал мне, что для него нормально бить пони. Парня не смутило, что он среди людей. Если на людях так поступают, то что же творится за пределами наших глаз? Бедные пони, они устали, шумно, и еще он хлестает ее и дёргает! Ужас, больше не посажу ребенка к ним", - написала в соцсети горожанка.

Многие высказались в поддержку идеи свернуть такой "бизнес", поскольку владельцам животных важно лишь заработать, животных истязают.