В Казани у дома № 61-а на Чистопольской 82-летняя автоледи за рулем иномарки сбила на переходе мать с 7-летним ребенком. Ребенка доставили в ДРКБ с различными травмами, о характере и степени тяжести которых пока официальных сообщений не было.

Мать ребенка также травмировалась.

Обстоятельства наезда устанавливают инспекторы ГИБДД.

Предварительно установлено, что бабушка за рулем Mercedes при повороте направо не уступила дорогу женщине с 7-летним ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и сбила их.