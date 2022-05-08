В детсаде воспитательница швырнула ребенка на пол: Информацией заинтересовалась прокуратура

В Калуге распространилось видео о насилии воспитательницы детсада в отношении ребенка. По данным Telegram-канала «Подъем», женщина швырнула одного из воспитанников в пол.

Из видео стало известно, что инцидент произошел, когда дети пели песню «Синий платочек» и махали платками. Предположительно, это была репетиция номера ко Дню Победы.

По некоторым данным, это случилось в яслях в первом корпусе сада №30. однако директор дошкольного учреждения утверждает, что никаких жалоб не поступало. Более того, по ее словам, в первом корпусе никаких яслей нет.

Власти города начали проверку, передали в местной администрации. Там заверили, что в отношении сотрудников и руководства учреждения примут соответствующие меры дисциплинарного воздействия.