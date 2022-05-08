Частое и продолжительное пользование смартфоном опасно для здоровья, считает заместитель главврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. Специалист уверена, что, пользуясь смартфоном, человек часто наклоняет голову, а это вызывает сильные боли в спине.

Если смартфоном часто пользуется ребенок, то у него именно смартфон, а не посадка за партой, может вызвать искривление шейного отдела позвоночника.

"Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также из-за того, что человек порой надолго зависает в телефоне, в соцсетях в неудобной позе", — объяснила доктор.

Пользование смартфоном непрерывно не должно превышать интервала в 15 минут. Кроме того, частое использование гаджетов ведет к потере зрения.