В Москве задержан мужчина, который в 2015 году выиграл национальный конкурс "Учитель года", сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Мужчина на станции метро "Чистые пруды" оголил детородный орган и показывал его маленьким девочкам. Дети сошли на станции и рассказали об увиденном родителям. Мужчину задержали через неделю на той же ветке метро за тем же занятием.

Задержанным оказался 32-летний Сергей Кочережко, который работает в самарской школе учителем истории и обществознания. Мужчина не раз был победителем разных профессиональных конкурсов.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.