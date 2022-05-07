В Лондоне продали кофту украинского президента Владимира Зеленского. Одежда была реализована на аукционе за 90 тыс. фунтов (110 тысяч долларов). Речь идет о кофте цвета хаки, в которой Зеленский появлялся после начала военной спецоперации РФ на Украине, сообщает The Telegraph.

Торги Christie’s посвятили сбору средств для оказания гуманитарной помощи. Зеленский выступил перед участниками аукциона и поблагодарил Британию и "храброго Бориса" (Бориса Джонсона - прим.ред) за то, что тот побывал в Киеве в начале апреля.

Продали не только кофту Зеленского, но кувшин с петушками, который подарили Джонсону на Украине. Одним из лотов стала экскурсия по Киеву в сопровождении Кличко.