Комитет по транспорту Казани рассмотрел жалобу на кондуктора автобуса № 55. По словам председателя комитета Амира Сафина, которые приводит пресс-служба комитета, кондуктор довел до слез беременную пассажирку. Проверка подтвердила информацию, кондуктора уволили по отрицательным мотивам.

Также в ведомстве рассказали и о ходе рассмотрения иных жалоб на перевозчиков: водитель автобусов № 89 и № 6 закрыли двери перед носом пассажиров, а кондукторы данных маршрутов "отличились" хамством и нежеланием уступить место ребенку.

Наиболее суровое наказание настигло кондуктора трамвая № 5, который нахамил ветерану труда. За это его лишили премии и на месяц из кондукторов разжаловали в путейцы (будет укладывать шпалы).