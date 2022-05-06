Двое советских военнопленных, которые по приказу немцев в годы Великой Отечественной войны зарывали ямы с раненными и убитыми после расстрела евреев, сошли с ума, свидетельствуют материалы дела, которое рассматривается в Орловском областном суде.

Сегодня, 6 мая 2022 года, суд Орловской области вернулся к рассмотрению дела о массовых убийствах мирных жителей нацистами в годы ВОВ.

Согласно озвученным материалам дела, в городе были вырыты ямы, к которым на машинах привезли несколько семей евреев, среди которых были малолетние и грудные дети, а также пожилые люди.

"Всех привезенных немцы выстроили вдоль ям, а дети находились у ног своих матерей. После этого всех начали расстреливать из автоматов. Часть была поранена, а некоторые живые. Несмотря на это, немцы живых, раненых и убитых сбрасывали в ямы, после чего заставили забросать их землей. Когда полностью забросали ямы, то из-под земли были слышны стоны раненых и крики детей. Немцы с тем, чтобы скрыть следы своих преступлений, несколько раз на своих автомашинах проехали по поверхности этих ям, и всё было кончено. Двое из числа военнопленных, которые рыли ямы, не выдержав такого зверства немцев, тут же сошли с ума", - зачитал документы дела судья (цитата по РИА "Новости").

В материалах дела есть показания о зверствах в отношении населения Орла. Немцы отнимали всю пищу, и жители ели бурьян и кору с деревьев. Не брезговали немецкие офицеры и грабежами, забирая у местных одежду, обувь и любые другие вещи, которые им нравились.

"В октябре 1941 года в городском саду была повешена крестьянка за то, что она свежее молоко сменяла на мануфактуру. В ноябре 1941 года немецкими извергами около здания электростанции был повешен 18-летний юноша только за то, что при задержании немецкими солдатами у него в кармане был обнаружен перочинный нож", - говорится в материалах дела.

А 13-летнюю девочку фашист расстрелял только потому, что она хотела потушить горящий дом, кинув в окно горсть снега. Нередко над людьми жестоко издевались перед казнью, выкалывая глаза и отрезая уши.