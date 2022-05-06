В Индии группу мужчин и одного полицейского обвинили в изнасиловании 13-летней девочки, сообщает CNN.

Четверо мужчин похитили подростка и увезли в соседний регион, где держали в изоляции 4 дня и периодически группой насиловали. Мотивом могла стать нетерпимость к далитам — национальному меньшинству в Индии, из которого происходит девочка.

После того, как жертве удалось сбежать, она обратилась в полицию. И там, прямо в участке, подверглась повторному изнасилованию. Его совершил полицейский, который допрашивал ребенка о случившемся.

И четверо насильников, и полицейский арестованы.