В Казани вынесен приговор бывшему менеджеру «ТрансТехСервиса» Айрату Файзуллину. На 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима он "заработал" серией из сотни афер с куплей и продажей, сдачей автомобилей автосалонам по трейд-ин. Приговор вынес Приволжский суд Казани, сообщает "Реальное время".

Иски потерпевших от действий Файзуллина направлены на рассмотрение в гражданском порядке.

Общий ущерб от афер составил 190 миллионов рублей. Потерпевшими стал как обманутые владельцы машин, которые остались и без авто, и без денег, и автосалону, куда машины после фиктивной продажи сдавали в счет оплаты новых.

Фактически, менеджер выстроил автомобильную пирамиду - у одних брал авто, другим перепродавал, но деньги в первую очередь направлял на погашение своих долгов. Вину он признал.