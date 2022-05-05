В Харькове началась зачистка всех, кто так или иначе сочувствует или одобряет действия ВС РФ, российских властей. Спецслужбы Украины (СБУ) начали вламываться в дома даже за самый обычный "лайк" в социальных сетях в поддержку РФ. Об этом сообщает "МК".

Сейчас известно, что задержаны и увезены в неизвестном направлении более сотни человек, куда их повезли и для чего, никто не знает.

«Харьковчане, чистите свои телефоны, удаляйте картинки, затирайте следы в социальных сетях, — пишет в своих социальных сетях харьковчанин по имени Евгений, — вас могут проверить на улице».