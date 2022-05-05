Газета New York Times на ссылкой на высокопоставленных лиц в американских высших кругах власти опубликовала данные о том, кто стоит за гибелью российских военных. По данным газеты, американские военные передали данные разведки Киеву, что и стало причиной гибели русских солдат и офицеров, количество которых в публикации не названо.

При этом США официально выступают против обмена разведданными с Киевом, однако на практике тайная передача таких данных происходит "в режиме реального времени".

"США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры", — пишет газета.