В спецоперации на Украине при выполнении воинского долга погиб 33-летний уроженец Актаныша Сергей Мосолов.

Он был капитаном-контрактником, командовал танковым взводом.

Информацию о гибели военного подтвердил глава Актанышского района Энгель Фаттахов.

Сергей Мосолов родился 21 февраля 1989 года в селе Мари Суыксу в многодетной семье, был четвертым ребенком. Школу окончил в 2006 году с серебряной медалью и поступил в Казанское военное училище, которое окончил с красным дипломом.

Администрация района выражает свои глубочайшие соболезнования всем, кто знал этого героя. Прощание с Сергеем состоится в ближайшие дни в Суыксу.