Уголовное дело возбудили в Вологде после обнаружения тел женщины и двоих детей с колото-резаными ранами. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по региону.

В полицию обратился глава семьи, который заявил, что пришел с работы и обнаружил, что его жена и двое детей - мальчик и девочка 2018 и 2019 годов рождения - убиты.

"Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе версия о том, что ранения детям могла нанести их мать, которая ранее проходила психиатрическое лечение и которая в последующем причинила себе смертельную травму", — сообщили в СК РФ по Вологодской области.