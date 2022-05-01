Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне потребовал, чтобы в республике в майские праздники были усилены меры безопасности, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"Мы чествуем тружеников, отдаем дань памяти тем поколениям, на трудовом подвиге которых базируется основа нашей экономики. Отрадно, что труд татарстанцев отмечен на самом высоком уровне. Казань носит почетное звание города трудовой доблести. Хочу поздравить всех жителей республики с Праздником весны и труда", — заметил в связи с праздником Президент РТ.

Минниханов обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость обеспечения мер безопасности культовых объектов, в том числе с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений.