В деревне Таганай Новосибирской области умерла 8-летняя девочка, которая съела шоколадку, пишет "КП-Новосибирск".

Мать погибшей ученицы второго класса рассказала, что шоколадку дочери принес ее отец. Девочка съела сладость, а утром ребенку стало плохо.

Сначала поднялась высокая температура, девочка пожаловалась на головную боль, на саднящую сильную боль в горле. Родители решили, что у девочки началась ангина и оставили ее дома.

Когда в обед мать пришла с работы посмотреть, как там дочка, то увидела, что ребенок начал задыхаться.

" Она встала на коленочки, изо рта у нее пошла пена. Я быстро вызвала скорую, позвонила местному фельдшеру — она живет недалеко", — рассказала женщина.

К моменту прибытия медика девочка была уже мертва. Экспертиза определит, стала ли шоколадка причиной смерти ребенка — результаты будут готовы через месяц.