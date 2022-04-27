На Украине при выполнении воинского долга в рамках спецоперации РФ погиб еще один татарстанец - командир взвода мотострелков Антон Гречаник. Сообщается, что 39-летний военный погиб 10 апреля.

Родился Антон в Казани в 1982 году. Служил в Брянской области. Контракт с Минобороны заключил в феврале 2004 года, а в 2009 году прошел офицерские курсы.

Не сообщаются обстоятельства его гибели. Однако известно, что Антон Гречаник посмертно награжден Орденом Мужества.

У офицера осталась вдова и двое сыновей.

На 27 апреля 2022 известно как минимум о 40 военных из Татарстана, погибших в ходе спецоперации на Украине.