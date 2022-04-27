В Сочи 12-летняя девочка погибла в результате нападения на нее собаки. Предварительно, по данным ТАСС, девочка зачем-то полезла через забор на закрытую территорию. Информацию подтвердили в прокуратуре Краснодарского края.

"Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на нее набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью. Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в прокуратуре.

Местные СМИ уточняют, что девочка с родителями приехали в Сочи на шахматный турнир.