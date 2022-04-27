Бывший заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан Евгений Давлетшин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает ИА "Татар-Информ".

В органах внутренних дел Евгений Давлетшин работал с 1979 года, в разные годы он занимал должности начальника УВД города Казани и главы Управления федеральной миграционной службы России по Татарстану.

Заместителем министра внутренних дел республики Давлетшин был с 2009 по 2011 годы, пост покинул по собственному желанию.

Прощание с ним состоится в Казани сегодня, 27 апреля. Похороны пройдут на Самосыровском кладбище.