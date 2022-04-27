Во Владивостоке задержана банда спортсменов-коллекторов, которая кошмарила город 10 лет назад. Как сообщает Amur Mash, один из коллекторов даже убил человека.

Жертвой стал 27-летний мужчина, задолжавший компании по микрозаймам. Ранее жертва сидела на кражи, употребляла тяжелые наркотики и страдала диабетом. В 2014 году мужчина бесследно пропал, и найти его тогда не удалось ни волонтерам, ни полиции.

В рамках расследования другого дела полицейские вышли на банду черных коллекторов, бывших спортсменов. И при задержании один из коллекторов признался, что убил должника и закопал в пригороде. Он указал на место, полицейские нашли тело, погибшего уже опознали и доставили останки на экспертизу.