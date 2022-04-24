Министр здравоохранения Карелии, врач Михаил Охлопков, обратился к россиянам с предупреждением: после длительного поста неумеренное поедание пасхальных яиц и кулича может привести к серьезным и даже летальным последствиям.

Такое поведение может стать причиной острых желудочных и кишечных осложнений, у людей с заболеваниями ЖКТ может даже возникнуть желудочное или кишечное кровотечение, потенциально опасное для жизни.

"Без вреда для здоровья на Пасху один человек может съесть максимум три куриных яйца и 100 граммов кулича. Тем же, у кого есть противопоказания и ограничения по употреблению яиц, следует придерживаться рекомендаций врача",- подчеркнул министр.