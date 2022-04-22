Дикая история случилась в Московской области, в Балашихе. 36-летняя учительница английского языка, которая оказывала услуги репетитора, оказалась в центре большого сексуального скандала.

С заявлением в полицию пришла мать третьеклассницы. Она сообщила, что дочь посещала репетитора на дому.

С одного из занятий девочка вернулась мрачная и напуганная. Матери удалось выяснить следующее: во время занятия в квартире присутствовал также муж учительницы, он предложил девочке игру, та, не чуя подвоха, согласилась.

Мужчина завязал ученице глаза и начал распускать руки. Учительница, которая все видела, присоединилась к нему. Школьнице еле удалось вырваться и сбежать от извращенцев.

Полицейские пожаловали в гости к репетитору. Она во всем призналась, а ее муж настаивает, что ребенок лжет. Под балконом у семейной пары нашли приспособления для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.