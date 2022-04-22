Темпы старения человека обусловлены генетически. Однако образ жизни и заболевания могут "сдвинуть" биологический возраст, считает заслуженный врач РФ Михаил Каган в интервью "Газете.Ru".

Доктор сослался на исследования, которые убедительно доказывают, что старение ускоряют ВИЧ, вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, также может приводить к хроническому воспалению и ускоренному биологическому старению.

"В начале пандемии было ясно, что пожилые люди особенно подвержены неконтролируемым воспалительным реакциям, называемым цитокиновым штормом, а также тяжелым симптомам и смерти в результате COVID-19. Отчасти это может быть связано с тем, что с возрастом у людей повышается уровень маркеров воспаления в крови", — сказал Каган.

Также фактором быстрого старения доктор считает постоянный хронический стресс, который может испытывать человек.