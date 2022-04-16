Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 миллиона рублей, что почти на 200 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, как следует из поданной им декларации о доходах, сообщает РИА "Новости".

Декларация опубликована на официальном сайте Кремля. Помимо дохода, в ней указано имущество, которым владеет глава государства. У него имеется квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании - еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля "ГАЗ М21", автомобиль "Нива" и прицеп "Скиф".