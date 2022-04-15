Известный в Петербурге врач-нефролог Александр Земченков, которого обвиняли убийстве жены, стал жертвой мошенников, пока был в СИЗО. Пока доктор на время следствия был под стражей, кто-то оформил на него кредит и потратил активов почти на миллион рублей.

В начале марта 2022 года суд прекратил уголовное дело в отношении Земченкова по истечении срока давности. В этот же день врач был выпущен из-под стражи в зале суда. А вернувшись домой, мужчина узнал, что в июле 2021 года, пока он был в СИЗО, кто-то оформил на него кредит на 300 тыс. рублей, а также потратил его облигации. Ущерб Земченков оценил в 650 тыс. рублей.