В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане

Не прошло и половины месяца с момента, когда с полок всех магазинов россияне сметали сахар. Ажиотажный спрос был настолько высок, что найти, хотя бы один килограмм сахарного песка в городе, было трудно. И вот продажи сахара и других продуктов, таких как гречка, крупы и консерва, нормализовались, люди переключились на иной товар.

По данные аудита исследовательской компании NielsenIQ с середины марта в торговых сетях России начали фиксировать рост продаж алкогольной продукции, в особенности водки, джина и пива. Как рассказали в компании, пик продаж алкоголя пришелся на 10-ю и 11-ю недели года, завершившиеся, соответственно, 13 и 20 марта.

“За отчетные две недели купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива в натуральном выражении выросли на 9–15%, водки — на 10–13%”, — говорится в исследовании.

Интересно, а что же тогда происходит в Татарстане? Ведь буквально в это же время в республике приняли поправки, благодаря которым отменили местное ограничение на продажу спиртных напитков в объектах торговли с 22:00 до 10:00. Теперь магазины продают алкоголь татарстанцам с 8:00 до 23:00. Что по мнению правительства, увеличит продажи спиртного в нашем регионе.

"Алкоголь как брали, так и берут, по мере надобности"

Корреспондент Prokazan.ru решила узнать, действительно ли казанцы стали больше покупать спиртное, а следовательно и употреблять? Для этого я сходила в ближайшие известные продуктовые супермаркеты у дома, а также зашла в пару популярных торговых сетей, которые продают исключительно алкоголь.

Первым на моем пути был супермаркет известного бренда. Зайдя туда, сразу направилась в отдел алкоголя. Полки заполнены, пиво на любой вкус, отечественное и импортное, все есть, так же обстоят дела и с водкой. Я подумала, возможно только выставили продукцию. Однако, по словам продавца-консультанта, ажиотажа просто такого на пиво и водку, как на сахар, не было и не наблюдается.

“Нет, как обычно. Нет, такого ажиотажа. На сахар ажиотаж кончился, когда цены подняли, теперь соли нет, ее люди спрашивают, не понятно вообще, что людям надо. Алкоголь как брали, так и берут, по мере надобности. Кто привык каждый день брать, так и берет. Вот недавно в юбилей у нас брали побольше, но это юбилей, многие так закупаются. Ажиотажа нет, все как обычно”, - подметила женщина.

Выходя из магазина, заметила, как мужчина покупал водку, хотя на минуточку время обеденное. Но из разговора с кассиром, стало понятно, что это постоянный клиент. Как и сказала работница супермаркета, покупатели на спиртное всегда были, есть и будут.

Далее я направилась в популярный универмаг, специализирующийся по алкогольной продукции. Вот что-что, а дефицита водки, пива и джина точно нет. Здесь можно найти все, да еще и по выгодной цене. По словам администратора магазина, люди покупают всегда, сказать, что увеличились очереди, такого не наблюдается.

“Статистику предоставить не могу, берут, как и брали. Есть дни, когда много клиентов, есть дни, когда затишье. От чего зависит непонятно”, - рассказал администратор.

Рядом была тоже известная торговая точка такого же формата, в которую я также заглянула. Там людей не было, скорее всего из-за того, что обед. Продукции тоже очень много, и еще больше выкладывают на полки.

“Нет такого, как до этого брали, так и берут. Все как обычно”, - отметила продавец.

Напоследок я зашла в еще один популярный продуктовый супермаркет у дома, здесь в отличии от предыдущих магазинов выбор был скудный. Водки было много, а вот полки с вином и шампанским немного пустовали. Пива по выбору мало, в основном разобрана импортная продукция.

“Ну могу сказать, что водка и пиво пользуется популярностью. Что спрос повысился, сказать тоже не могу, всегда берут и разный алкоголь. Мужчины более крепкие, женщины, там вино или шампанское”, - подметила продавец.

Судя по опустевшим полкам с вином и тому, что сказал продавец, где-то рядом намечается женская вечеринка.

Как мы видим, статистика не всегда точна, по словам работников, спрос на алкоголь всегда был, однако ажиотажа в Татарстане не наблюдается. Рост продаж не связан ни с санкциями, ни с кризисом, а по большей части с сезонностью, днем недели и временем. Ведь с потеплением, открывается дачный период, жители уезжают на выходные на природу, а это значит с собой берут литры спиртного. А те, кто всегда покупал, берет также, даже в обеденное время, когда в магазине совсем нет посетителей.