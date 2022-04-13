Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения четырех тел российских военных со следами пыток, сообщается на сайте ведомства.

Следователи уверены, и медицинские эксперты с ними солидарны, в том, что всех солдат пытали при жизни, причем, делали это совершенно бесчеловечными методами, описать которые не позволяет цензура.

Данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными, говорится в сообщении СКР.

Сейчас устанавливаются виновные в расправе. Расследование продолжается.