В Казани жители массово жалуются на нашествие оголодавших и довольно агрессивных крыс. Грызуны сбиваются в стаи и атакуют рынки, мусорные контейнеры, площадки для вывоза ТБО. В социальных сетях появились жалобы, что стаи крыс нападают даже на автомобили.

"На Ноксинском спуске: там грызуны лезут под капоты машин, грызут провода, шланги и ни капли не боятся людей", — сообщил один из казанцев в социальных сетях.

Казанцы считают, что главная причина нашествия грызунов - резкое потепление и большое количество разбросанной у мусорок еды и отходов. Да и автомобили, на которые напали крысы, как выяснилось, были припаркованы недалеко от таких контейнеров.