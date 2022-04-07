За минувший год в Татарстане существенно выросло число разводов. Расторгнуть брачные отношения решили 14 876 пар. О такой печальной статистике заявила начальник Управления ЗАГС кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

До того, как мир накрыла пандемия коронавируса, в 2018 году, на развод подавали 13 456 семей, через год - 13 316.

Есть мнение, что причиной резкого роста числа желающих развестись стал тот факт, что из-за ковида не оказывались временно соответствующие услуги ЗАГС.

Специалисты подсчитали также, что чаще всего приходят разводиться пары, прожившие вместе от 5 до 10 лет. Говоря о причинах, супруги чаще всего указывают, что перестали понимать друг друга. Вторая причина - измены, третья - недовольство материальным положением, сообщили в пресс-службе городской администрации Казани.