Сотрудники Росгвардии по РТ задержали в поселке Алексеевское ранее дважды судимого мужчину, который напился и пошел мстить возлюбленной за полученную недавно пощечину.

Росгвардейцы получили сообщение, что на улице Горького пьяный татарстанец подпалил сарай со всем имуществом внутри. На месте стражи порядка выяснили, что 42-летний мужчина поругался с сожительницей. Женщина несколько раз ударила мужчину по лицу. Тот бить в ответ не стал, но обиду затаил. Добрался до сарая, полил все бензином и поджег.

Строение сгорело за считанные минуты. Огонь не успел переброситься на жилой дом и иные надворные постройки.

Росгвардейцы нашли пьяного и оскорбленного до глубины души татарстанца на соседней улице. Его передали в заботливые руки полиции, сейчас подсчитывается сумма ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.