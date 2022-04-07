Американка с российскими корнями задушила 8-летнего сына и пыталась убить второго ребенка, не справившись с психологическим напряжением из-за событий на Украине, сообщает телеканал NBC News.

Семья проживала в штате Висконсин.

41-летняя Наталья Александровна Хичкок теперь обвиняется в преднамеренном убийстве первой степени и в покушении на такое же деяние.

Первого ребенка она задушила. А старшего 11-летнего сына пыталась утопить в ванне, удерживая его голову под водой. Вторая расправа не удалась, и тогда женщина нанесла себе ножевое ранение в грудь.

По показаниям женщины, последние пять дней она не могла сконцентрироваться и чувствовала, что у нее собираются отнять детей. Она также говорила, что люди на нее странно смотрят... "будто на русскую шпионку", сообщает телеканал.

Домочадцы говорят, что мать следила за всеми новостями об Украине, смотрела телевизор, очень переживала, злилась, что не может навестить родителей в России. Она начала выпивать и даже пыталась купить оружие, походную печку, еду и топливо.