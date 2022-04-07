В Саратовской области возбудили уголовное по факту причинения смерти ребенку по неосторожности. Как заявили в региональном управлении СКР, 27-летняя мать ребенка, жительница Балаково, спускалась по лестнице в подъезде жилого дома. В руке она держала люльку-переноску, в которой несла трехмесячную дочь.

Девочка не была зафиксирована в люльке. В результате ребенок упал и ударился головой. Через сутки малышка умерла в больнице.

Следователи устанавливают другие обстоятельства произошедшего, собирают информацию о семье погибшего младенца.