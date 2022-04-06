Несовершеннолетнего подростка заподозрили в убийстве собственного отчима во время семейной ссоры в Ленинградской области, сообщает региональный Следком.

В ночь на 6 апреля в поселке Соколинское нашли тело мужчины 1978 года рождения. Ему были нанесены смертельные удары ножом в грудь.

Следователи установили по горячим следам, что это - дело рук несовершеннолетнего сына супруги погибшего. Мальчик 2004 года рождения задержан, возбудили дело об убийстве.

"В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.