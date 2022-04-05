22-летняя жительница Башкирии обвиняется в убийстве татарстанца. Ей грозит до 15 лет колонии.

Все случилось в декабре прошлого года. Вместе с приятелем девушка пригласила друзей на новостей. Пара работала в Казани вахтовым методом.

За столом после изрядно выпитого хозяева начали ссориться между собой, женщина схватила на кухне нож и попыталась ударить им в грудь сожителю. Однако ей помешал один из гостей, и девушка нанесла смертельный удар гостю. Татарстанец скончался на месте.

Расследование завершено, рассказали в Следкоме РТ, дело будет передано в суд.