Полиция в Петербурге разыскала цыгана, который изнасиловал 13-летнего школьника в хостеле на набережной Фонтанки. Накануне в полицию обратилась 43-летняя женщина, которая заявила, что ее сына изнасиловал неизвестный мужчина.

Ребенок пояснил, что гулял с друзьями у станции метро. К мальчикам подошел мужчина, который назвался Костей. Он, угрожая ножом, отвел мальчика в метро, заставил с ним доехать до другой станции, а потом вызвал такси и посадил ребенка в машину. На такси мальчика привезли в хостел.

Там под угрозой расправы мужчина изнасиловал парнишку. И на следующее утро сам на такси довез его до дома.

Мать, узнавшая о случившемся, отвезла школьника в больницу, где после осмотра его отпустили.

Полицейские вычислили предполагаемого обидчика ребенка: у 21-летнего цыгана из Новосибирской области оказалась богатая криминальная биография. За последние 15 лет он неоднократно привлекался за грабежи и разбои.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.