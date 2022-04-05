Сотрудники российских спецслужб задержали троих безработных жителей Нижнего Тагила. Мужчины вымогали у житель Нижегородской области выкуп за попавшего в украинский плен мужа - военного ВС РФ. Они обещали, что сохранят его жизнь, сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина пыталась разыскать супруга, который перестал выходить на связь, через все возможные каналы, выключая интернет и социальные сети. В ВК ей написал незнакомец, который рассказал, что ее муж попал в плен. В качестве доказательства приложил видел допроса ее мужа (взял он его в одном из украинских телеграм-каналов).

За сохранение жизни пленному у жены затребовали 10 миллионов. Сначала. Правда, потом требования вымогателей уменьшились до 400 тысяч рублей.

Платить выкуп жена не стала и пошла в полицию. Задержаны 28-летний, 25-летний и 22-летний молодые люди. По статье за вымогательство им грозит до 15 лет лишения свободы.