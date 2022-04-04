Сегодня с эстакады на трассе М-9 в Московской области упал рейсовый автобус с пассажирами. Двое погибли, 13 человек пострадали, 10 из них госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по факту аварии. Как сообщает ТАСС, водитель автобуса задержан. Ему поведут медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя и запрещенных веществ.

Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно установлено, что сегодня утром на 104 километре М-9 упал с эстакады рейсовый автобус Москва-Волоколамск. Он пробил ограждение, свалился с эстакады и перевернулся на бок. Среди 13 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было 20 пассажиров, но пятеро вышли незадолго до аварии.