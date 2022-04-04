Следком ищет в детском лагере "Мечта" под Петербургом следы детей, которые устроили секс-игры с мальчиком. Отдыхавший тут 8-летний мальчик рассказал родителям о своем первом сексуальном опыте, который он получил на отдыхе.

С заявлением о насилии над ребёнком в полицию накануне обратился 34-летний житель Петербурга, сообщает "Фонтанка". Мужчина был шокирован, когда на вопрос, как прошли весенние каникулы в лагере, мальчик начал рассказывать, как над ним надругались другие дети.

Информацию взяли в работу следователи СК.На данный момент проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году в этом же лагере досрочно закрыли летнюю смену. Причиной был скандал, связанный с сексуальным насилием над детьми со стороны ровесников.